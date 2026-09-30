Benevento, uccise moglie e figlio a sassate: Salvatore Ocone condannato all'ergastolo

Esattamente un anno fa uccise sua moglie Elisa, suo figlio Cosimo e ferì gravemente la figlia Antonia. Dodici mesi dopo, Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. Accolta dai giudici, dunque, la richiesta da parte della procura di Benevento. Zero dubbi, per gli inquirenti, su quanto accadde quella mattina nella casa della famiglia Ocone a Paupisi, comune di poco più di mille abitanti. L'uomo, 59 anni, in passato sottoposto a Tso, uccise nel sonno, con un masso di sette chili, prima la moglie 49enne. E, poi, sempre con lo stesso masso, colpì i suoi due figli. Subito dopo, li trascinò giù per le scale e li caricò nell'auto, con la quale si diede alla fuga.