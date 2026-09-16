solidarietà degli agenti

Benevento, anziano vittima di solitudine chiama la polizia

Pellegrino Sabatino, 86enne, voleva solo compagnia ed è per questo che anche il Sindaco, Clemente Mastella, si è presentato a casa sua.""

di Dario Vito
16 Set 2026 - 17:45
01:30 
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