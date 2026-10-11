Belluno, è giallo per la sparizione di oltre 50 gatti domestici da alcuni Comuni

Un numero impressionante di sparizioni che da settimane allarma i residenti di Sedico, nel bellunese, e dei Comuni confinanti. Se prima erano segnalazioni sporadiche, ora le denunce di gatti domestici svaniti nel nulla da giardini e residenze private sono salite a 51. I proprietari si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete, tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli sui social. Fra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che, giorni fa, erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La Procura ha aperto un'inchiesta per tentare di fare luce su una vicenda a dir poco anomala. I carabinieri forestali indagano anche per capire se ci sia un collegamento tra le morti e le sparizioni. Tutte le ipotesi sono al vaglio: dalla predazione da parte di un branco di lupi all'uso di bocconi avvelenati e dunque l'azione deliberata di ignoti.