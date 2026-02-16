Padova, 14enne"lasciato a piedi"dall'autobus: per l'autista serviva il biglietto cartaceo

Ad Abano Terme, in provincia di Padova, un quattordicenne è stato costretto a scendere dall’autobus perché possedeva solo il tesserino di riconoscimento con il codice dell’abbonamento, ma non il documento cartaceo. Lo studente frequenta l’istituto alberghiero Pietro d’Abano e prende ogni giorno il bus per tornare a casa. L’autista ha chiesto il pagamento del biglietto, ma il ragazzo ha deciso di scendere. BusItalia ha difeso il comportamento del dipendente, sottolineando che il tesserino serve solo a fare l’abbonamento, ma in seguito ha riconosciuto la validità dell’abbonamento digitale fino a marzo. La vicenda segue due casi simili avvenuti recentemente in Veneto, sollevando nuove polemiche sulla gestione dei mezzi pubblici.