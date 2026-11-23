Le tre principali sigle hanno chiamato la piazza e più di cinquantamila persone hanno sfilato per le strade di Bruxelles per protestare contro la finanziaria proposta dal governo di Bart De Wever. "I redditi da lavoro, ovvero quelli dei lavoratori e delle lavoratrici, sono tassati in media al 43%, mentre l'1% dei più ricchi è tassato in media solo al 23%", ha sottolineato la segretaria generale del sindacato Fgtb, Serena Carbonero Fernandez. Lo sciopero ha fortemente impattato sui trasporti ferroviari e sulla circolazione della posta all'interno del Belgio. Tutti i voli in arrivo e in partenza dal Belgio sono stati cancellati per l'intera giornata a parte quelli di emergenza.