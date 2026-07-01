Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile. Il legale: "Respingiamo l'accusa"

Tutto risale a 6 anni fa. La notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, secondo le ricostruzioni degli investigatori, Alessandro Bastoni, allora 20enne, avrebbe avuto uno scambio di messaggi con il pr Alessio Salamone, uno dei quattro indagati dalla procura di Milano nell'inchiesta sulle escort per vip e calciatori. Salamone, stando agli ultimi sviluppi, avrebbe scritto esplicitamente all'amico calciatore che una ragazza definita "la minorenne" era disponibile per un appuntamento con lui. "Posso escludere che il mio assistito abbia mai avuto rapporti a pagamento tanto meno con minorenni", ha dichiarato il legale di Bastoni.