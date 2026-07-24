Bassetti sul Clostridium difficile: "È un batterio killer, facilmente trasmissibile"

La morte di un bambino di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro per un'infezione contratta all'asilo di Tropea e riconducibile al "Clostridium difficile" apre il dibattito sulla prevenzione dal batterio killer. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, ha affermato durante un intervento a TgCom24: "È un batterio che si trasmette molto facilmente. Molto spesso si dice che è un'infezione ospedaliera: certamente si può prendere in ospedale, ma si può prendere anche fuori dall'ospedale, come un asilo in questo caso". Il medico lancia l'allarme: "È difficile notare l'infezione nei bambini: bisogna osservare le norme di prevenzione basilari".