Bergamo, si barrica sul tetto di una casa disabitata: arrestato dopo ore di negoziazione

Fermo sul tetto, un negoziatore ha cercato di far scendere il classe '93. Il giovane però non ha mai collaborato e ha iniziato addirittura a lanciare dal tetto oggetti e altri materiali in direzione degli operatori. Quindi è stata messa a punto una strategia rivelatasi efficace. Le forze dell'ordine hanno simulato un allontanamento dalla casa facendo credere all’uomo che l’area fosse ormai libera. L'uomo è poi sceso, credendo di poter fuggire senza problemi, ed è in quel momento che è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.