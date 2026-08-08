A POLIGNANO

Bari, si arrampica per un selfie: resta bloccata sulla scogliera

A cala di Lama Monachile, una delle spiagge più fotografate d'Italia, una donna ha rischiato di cadere, mentre cercava di realizzare una foto

08 Ago 2026 - 14:12
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