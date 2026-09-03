Coinvolte 50 persone

Bari, maxi-rissa tra migranti in centro davanti a cittadini e turisti

Il gruppo"si è confrontato a colpi di cocci di bottiglie e rami. Identificato un uomo"

di Michela Pagano
03 Set 2026 - 10:08
00:39 
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