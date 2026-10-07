Bari, ragazza aggredita da sconosciuti: "Tormentavano tutti i passanti, io ho reagito"
La 26enne studentessa di filosofia ha rimediaot un naso rotto, zigomi contusi e trauma cranico dopo il pestaggio del 23 luglio scorsodi Maria Luisa Sgobba
"Io non provo sollievo a vedere che io non avevo responsabilità, perchè a priori una violenza del genere non è mai giustificabile". Giuditta D'Elia, 26 anni, la studentessa barese di filosofia aggredita il 23 luglio scorso nel parco Rossani di Bari da un gruppo di persone, ha potuto guardare solo ora quei video che ritraggono i momenti terribili che la ridussero in quello stato. Sanguinante, col naso rotto, un trauma cranico, gli zigomi contusi. Per il suo pestaggio è stata rinviata a giudizio una sola persona, una 32enne addetta alle pulizie dei bagni, il cui processo comincerà.