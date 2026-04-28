Bari, secondo i francesi è la "meta ideale per i pensionati"

Una rivista d'oltralpe ha elogiato la città per il suo vivere rilassato e la sua filosofia dello star bene con poco, tra buon cibo e mare, eleggendola meta ideale e accessibile per viverci da pensionati, anche solo con 1200 euro al mese. L'importante è sentirsi a casa e qui, senza gli eccessi del turismo di massa stile Roma o Capri, ai francesi sembra più facile. D'altra parte chi non conosce il detto: "Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari"?