Bari, le verdure sulle "segge" diventano un caso: la tradizione minacciata dalle multe

Una tradizione secolare quella delle sedie di Mola di Bari. Le cosiddette "segge" spuntano al mattino tra le stradine del paese e sono le vetrine di chi vende in casa i prodotti coltivati nel proprio orto. Pochi spiccioli il guadagno di ogni giorno, eppure in cinque sono stati multati con 5mila euro. Tra loro, è vero, c'è chi vendeva illegalmente anche merce "fuori stagione" quindi acquistata ai mercati generali, facendo concorrenza sleale ai fruttivendoli, ma anche signore che avevano sulla sedia qualche anguria, cipolle, caroselli e pomodori. Per questo si è mosso anche il sindaco: non si può applicare la legge sul commercio, c'è una regionale che tutela i coltivatori che vendono i loro prodotti e c'è soprattutto una tradizione preziosa da proteggere. Quelle multe, insomma, andrebbero tolte.