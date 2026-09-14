Bari: la piazza è sempre sporca, a ripulirla ci pensa... il sindaco

Ed eccolo, il sindaco di Cellamare - piccolo paese a sud di Bari - armato di secchio e scopa mentre pulisce piazza Aldo Moro. Una provocazione, ma anche un gesto concreto per preservare un luogo che è di tutti e che tutti dovrebbero rispettare. "Anche se la piazza rimane sempre sporca non è colpa del sindaco, purtroppo ci sono ragazzi che si riuniscono la sera e lasciano bottiglie di birra, cartoni delle pizze...", sottolineano alcuni residenti puntando il dito contro l'assenza di senso civico. "L'ho fatto perché ritengo che gli amministratori in prima persona debbano dare l'esempio, ma ci tenevo a lanciare un messaggio anche provocatorio ai ragazzi che bisogna avere cura degli spazi pubblici", dice invece il sindaco. Un’azione messa in campo non per mostrarsi né per sostituirsi all’azienda di igiene urbana, ma per scuotere le coscienze dei più giovani.