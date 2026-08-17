terzo avvistamento

Bari, il paese di Noicattaro terrorizzato dal lupo

Nell'ultimo episodio aggredito un bambino di 6 anni, ferito alle costole. La Regione ha istituito una task force

di Maria Luisa Sgobba
17 Ago 2026 - 18:36
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