Bari, il monopattino è il nuovo mezzo della criminalità dei giovanissimi

Sfrecciano su monopattini elettrici a tutta velocità e - appena notano un passante - lo aggrediscono per scipparlo. La nuova frontiera della malavita a Bari corre lungo le strade della città, tra centro e periferia. I protagonisti sono poco più che adolescenti, tra i 12 e i 15 anni. L'ultimo caso in un centro commerciale del quartiere Japigia: in tre - a bordo di un monopattino - si sono avventati contro un coetaneo per strappargli la collanina. Quando il furto non riesce, si divertono a spingere i pedoni per farli cadere.Non un gioco, ma un vero rito di iniziazione per i più piccoli.