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Bari, il gabbiano Pasquale è la mascotte del"molo San Nicola

I pescatori sono diventati i suoi migliori amici, i turisti il pubblico dal quale farsi ammirare e filmare per i social

di Michela Pagano
23 Mar 2026 - 19:33
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Al molo San Nicola di Bari è diventato una mascotte: Pasquale, questo gabbiano con le guance paffute e le piume colorate, da settimane si aggira tra i banchi del pesce in cerca di cibo e di compagnia. I pescatori sono diventati i suoi migliori amici, i turisti il pubblico dal quale farsi ammirare e filmare per i social.

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