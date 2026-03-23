Bari, il gabbiano Pasquale è la mascotte del"molo San Nicola

Al molo San Nicola di Bari è diventato una mascotte: Pasquale, questo gabbiano con le guance paffute e le piume colorate, da settimane si aggira tra i banchi del pesce in cerca di cibo e di compagnia. I pescatori sono diventati i suoi migliori amici, i turisti il pubblico dal quale farsi ammirare e filmare per i social.