Dopo oltre un mese

Bari, catturata una delle lupe che aveva aggredito due bimbi

Grazie a un sistema di fototrappole, droni, tracce e campioni biologici. Ma non è l'esemplare che fratturò le costole a uno dei minori

di Ilaria Liberatore
20 Set 2026 - 19:25
01:34 
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