pestato da 12 spagnoli

Barcellona, ragazzo di 21 anni aggredito: è in coma farmacologico

È successo poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore

di Paolo Brinis
16 Ago 2026 - 18:29
01:35 
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