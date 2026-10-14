Bimbo abbandonato in un sacchetto, i medici: "Respira da solo e beve al biberon"

"È in buone condizioni cliniche generali, è vivace e reattivo, respira autonomamente e si alimenta al biberon". Positivo il bollettino medico del piccolo Leone, il neonato ritrovato in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A riferirlo Stefano Martinelli, direttore del Dipartimento materno infantile e direttore della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Niguarda di Milano. "Da ieri abbiamo sospeso il supporto respiratorio: il bambino respira spontaneamente e presenta buoni parametri vitali. Pesa oggi 4 chilogrammi, con un regolare andamento della crescita ponderale, e si alimenta spontaneamente al biberon". Ha poi aggiunto che sono in corso accertamenti infettivologici e neurologici per escludere eventuali complicanze legate alla nascita non assistita.