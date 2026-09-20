Nel Cuneese

Baldissero d'Alba, spara ai ladri nel cortile di casa e ne uccide uno

La tragedia"intorno alle 2 di notte in un cascinale in ristrutturazione. IE' stato lo stesso proprietario di"casa a"chiamare i carabinieri

di Silvia Vada
20 Set 2026 - 19:20
01:30 
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