Il giallo

Avvelenate con la ricina, arrivano gli esperti dalla Germania

La Procura di Larino ha nominato due scienziati del prestigioso istituto Robert Koch di Berlino, tra cui il direttore Christian Herzog

di Alessio Campana
19 Giu 2026 - 12:56
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