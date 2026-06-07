Avezzano, 16enne violentata in strada: arrestato un 21enne

Prima l'ha convinta a ubriacarsi, poi con una scusa l'ha trascinata in un vicolo e ha cercato di violentarla. L'orrore si è consumato ad Avezzano, sotto gli occhi increduli dei residenti. La vittima una ragazza di 16 anni, il suo aggressore un 21enne egiziano. È la notte di venerdì 5 giugno quando una donna affacciata alla finestra sente delle urla. Vede un ragazzo che cerca di violentare la giovane, prova a spaventarlo da lontano, ma nulla. Poi decide di chiamare le forze dell'ordine e intanto con il telefonino registra un video di quegli istanti. Un altro residente si accorge di quanto sta accadendo scende da casa e mette in fuga l'aggressore.