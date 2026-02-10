Avellino, i frati si barricano nel convento-museo"di San Francesco a Folloni

Il sindaco di Montella, in provincia di Avellino, vuole costruire un ospedale in una palazzina attigua al convento di San Francesco a Folloni. I frati si oppongono al progetto del primo cittadino, Rizieri Buonopane, e si barricano nel convento-museo. Il Comune avrebbe dato alla Asl la disponibilità per la realizzazione di un ospedale di comunità in questa palazzina degli anni Sessanta attigua al monastero, risalente al Duecento, sede di una biblioteca con 30mila testi antichi. È anche in corso una causa per stabilire di chi sia la proprietà di questa struttura.