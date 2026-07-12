Autovelox, scattato il maxi taglio ai dispositivi fuorilegge

Taglio netto al numero degli autovelox disseminati in tutta Italia: a partire da domenica 12 luglio uno su cinque non è più attivo. È infatti scattata a mezzanotte la disattivazione di 850 dispositivi non omologati, così come stabilito dal decreto del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che disciplina caratteristiche e requisiti degli apparecchi per il rilevamento dei limiti di velocità. Complessivamente, degli oltre 4000 sistemi presenti su strade e autostrade del nostro Paese, ne rimangono in funzione poco più di 3000. Nell'ultimo anno sono state elevate multe per 7 milioni di euro per eccesso di velocità: il record appartiene al Comune di Carrodano, in Liguria, dove un singolo autovelox ha spinto gli incassi a 770mila euro.