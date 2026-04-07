Autovelox, la Cassazione cambia rotta: se l'impianto è tarato e non omologato, la multa resta

Avviso ai conducenti: se l'autovelox è sottoposto regolarmente ai controlli sulla taratura e sul funzionamento, la multa resta. A prescindere dalla formale omologazione. A farne le spese una aumobilista di Pescara, che aveva contestato due multe per eccesso di velocità denunciando proprio la mancata omologazione dell'apparecchio. E per questo motivo il giudice di pace le aveva dato ragione, annullandone il pagamento.