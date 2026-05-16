I MOMENTI DOPO L'IMPATTO

Auto sulla folla a Modena, i soccorsi ai feriti

Il guidatore ha investito una decina di passanti. Gravissima una donna di 55 anni

16 Mag 2026 - 19:50
00:45 
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