Modena, auto sulla folla: il racconto della tragedia

È in questa vietta stretta nel centro storico di Modena che l'uomo alla guida dell'auto, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato da un passante che si è preso anche due coltellate per fermarlo. A poche decine di metri, la telecamera di sorveglianza che ha ripreso i momenti più drammatici: quelli in cui l'auto punta dritta verso il marciapiede e urta con la ruota anteriore destra. La macchina, che procedeva a oltre cento chilometri all'ora, ha scaraventato le persone a decide di metri di distanza. "Le ha mirate, le puntava", racconta un testimone per strada.