A oltre cento chilometri l'ora

Modena, auto sulla folla: il racconto della tragedia

Un testimone: "Ha preso di mira le persone, le ha mirate"

di Davide Loreti
17 Mag 2026 - 12:58
01:32 
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È in questa vietta stretta nel centro storico di Modena che l'uomo alla guida dell'auto, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato da un passante che si è preso anche due coltellate per fermarlo. A poche decine di metri, la telecamera di sorveglianza che ha ripreso i momenti più drammatici: quelli in cui l'auto punta dritta verso il marciapiede e urta con la ruota anteriore destra. La macchina, che procedeva a oltre cento chilometri all'ora, ha scaraventato le persone a decide di metri di distanza. "Le ha mirate, le puntava", racconta un testimone per strada.

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