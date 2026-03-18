Auto si ribalta in mezzo al torrente: salvate due persone a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, in località Cataforio, un'auto si è ribaltata mentre tentava di attraversare un torrente, restando sommersa con due persone a bordo. L'allarme lanciato dai passanti ha permesso l'intervento immediato dei carabinieri. Trovatisi di fronte al mezzo capovolto e agli occupanti intrappolati, i militari hanno utilizzato un mezzo pesante e una corda per raggiungere l'auto tra le acque. Grazie alla loro prontezza, i due passeggeri sono stati estratti sani e salvi dall'abitacolo.