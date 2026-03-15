Auto per disabili distrutta in un incidente, il grido d'aiuto di Alessandro: "Non ho più la mia libertà"

Un incidente d'auto lo ha privato della libertà di movimento conquistata con anni di sacrifici. Alessandro Incorvaia ha 21 anni, e dalla nascita è affetto da una malattia degenerativa che lo costringe su una sedia a rotelle elettrica. Dopo un incidente avvenuto mentre era in macchina con i suoi genitori, l'auto attrezzata di pedana mobile che gli permetteva di salire e scendere con la carrozzina è andata distrutta. Da allora il tempo per lui è come se si fosse fermato. "Ho perso la libertà", dice. Alessandro necessita di un'auto adeguata che ora, nonostante le leggi a tutela dei disabili, tra burocrazia e costi è difficile da sostituire.