Alle porte di Milano

Auto in un canale a Senago, tre minorenni morti

L'incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino, lungo un tratto di strada non aperto alle vetture

di Mauro Paloschi
21 Giu 2026 - 13:34
01:11 
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