In zona stazione centrale

Incendio Milano, varie auto coinvolte: alcune completamente carbonizzate

Il rogo si è sviluppato su un lungo tratto di una strada,"arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale

05 Ago 2026 - 10:48
00:28 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
milano
incendio