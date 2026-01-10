Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Dettagli agghiaccianti

Aurora Livoli, Valdez: "Per farla tacere le ho stretto più volte le mani al collo"

Il 57enne peruviano ai magistrati avrebbe aggiunto che non si sarebbe accorto di averla uccisa

di Tito Giliberto
10 Gen 2026 - 21:46
01:31 

Alla cerimonia di estremo saluto per Aurora Livoli, la 19enne assassinata a Milano, dolore e orrore si mescolano alla luce delle confessioni fatte dal carcere da Emilio Gabriel Valdez Velazco che, per un errore nel casellario giudiziario, non era stato espulso dal Paese. Stando a quanto raccontato dall'assassino, l'agonia della ragazza è durata due ore passate tra botte, minacce, molestie e culminate con lo strangolamento. L'uomo ha ricostruito lucidamente non solo il delitto, ma anche le fasi precedenti a quel 29 dicembre, compreso un tentativo di aggressione a un’altra ragazza in una stazione della metropolitana di Milano. Per i magistrati "il 57enne è un pericoloso seriale".

video evidenza
milano