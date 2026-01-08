Logo Tgcom24
Aurora Livoli, il peruviano fermato confessa l'omicidio e gli abusi

"Non mi sono reso conto di averla uccisa, pensavo si fosse assopita"

di Rossella Ivone
08 Gen 2026 - 17:33
01:35 

Il peruviano fermato per l'omicidio di Aurora Livoli ha confessato di aver abusato di lei e di averla strangolata, anche se, sostiene, in un primo momento non si è reso conto di averla uccisa: pensavo si fosse assopita, ha detto. Emilio Gabriel Valdez Velazco ha parlato per oltre tre ore davanti ai magistrati che lo hanno interrogato per la convalida del fermo nel carcere di San Vittore a Milano. La Procura sta valutando il reato di femminicidio.