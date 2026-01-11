Logo Tgcom24
Aurora Livoli, folla"all'omaggio davanti al cortile dove è stata uccisa

Sabato 10 gennaio"l'ultimo saluto a Monte San Biagio, vicino a Latina, tra il dolore e la rabbia: lo"stesso sdegno che si respira a Milano, tra i residenti del quartiere, tra"preghiere, proteste e lacrime

di Alessandra Rolla
11 Gen 2026 - 13:32
Una folla partecipa all'omaggio per Aurora Livoli davanti al cortile di via Paruta a Milano, dove la 19enne è stata violentata e uccisa la mattina del 29 dicembre scorso. Sabato 10 gennaio l'ultimo saluto a Monte San Biagio, vicino a Latina, tra il dolore e la rabbia. Lo stesso sdegno che si respira a Milano, tra i residenti del quartiere, tra preghiere, proteste e lacrime.