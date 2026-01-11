Aurora Livoli: abbandono e bande rivali a Cimiano, il quartiere in cui è stata uccisa

Sporcizia, abbandono, bande rivali che si sfidano a colpi di coltelli e bottiglie: Cimiano, periferia est di Milano, il quartiere in cui è stata uccisa Aurora Livoli. L'omicidio della 19enne, ritrovata in un cortile di via Paruta, è solo l'ultima goccia di un vaso ormai colmo. Bottiglie abbandonate nei pochi spazi verdi, carrelli lasciati per strada, rifiuti. E ancora, risse e liti quotidiane. Nonostante le numerose segnalazioni al Comune, finora non è arrivata nessuna risposta: così è stata avviata una raccolta firme.