Attentato a Ranucci, sette gli indagati: al vaglio tre cellulari e gli appunti di Lavitola

Non si fermano le indagini relative all'attentato compiuto ai danni di Sigfrido Ranucci. Al momento sono sette gli indagati a vario titolo per la bomba piazzate nei pressi dell'abitazione del conduttore, vicino a Roma. Lavitola, che gli investigatori hanno sorpreso con le valigie e un bigilietto aereo per l'Africa, avrebbe chiesto a un dipendente del suo ristorante, il camerunense Clesio Tavares, di cercare persone disposte a fare esplodere l'ordigno. Chi indaga cerca risposte anche nei tre cellulari, nelle due pendrive e negli appunti manoscritti sequestrati al presunto mandante.