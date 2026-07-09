Le dichiarazioni

Attentato contro Ranucci, l'indagato Lavitola: "Non sono stato io"

L'imprenditore ed ex direttore de""L'Avanti!" si è dichiarato "sconcertato", definendo "fraterno" il legame con il conduttore di Report

di Beatrice Bortolin
09 Lug 2026 - 13:56
01:35 
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