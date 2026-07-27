Attentato a Berlino, gay street Palermo: "Vietare accesso a chi indossa il burka"

Tutta la comunità Lgbtq+, prosegue la nota, è sotto attacco da estremisti fascisti in ogni parte del mondo e ora anche da terroristi islamici. Il Comune prenda subito provvedimenti per garantire la messa in sicurezza della Gay street di Palermo e di tutta la comunità Lgbtq della città e delle migliaia di turisti gay che frequentano la Gay street". Poi proseguono: "Abbiamo risolto da soli con il dialogo e il confronto gli atti vandalici subiti pochi giorni dopo l'inaugurazione con le bande di ragazzi del quartiere che strappavano le bandiere raimbow e offendevano i frequentatori della Gay street".