Attacchi hacker ai frigoriferi italiani, il governo riunisce i vertici dell'intelligence

L'attenzione è massima: il governo ha subito riunito i vertici dell'intelligence. L'obiettivo non è solo fare il punto sull'ondata di attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione, ma anche stabilire quali strategie adottare per prevenire nuove minacce e garantire la sicurezza. Casi di malfunzionamento di banchi frigo e freezer si sono registrati anche in Italia, colpiti quattro supermercati in Sicilia, nel mirino pure Toscana ed Emilia Romagna. Gli effetti, al momento, sono contenuti, ma l'allerta è già scattata, nel timore di nuovi sabotaggi. Convocati anche i rappresentati della grande distribuzione perché alzino le barriere di sicurezza.