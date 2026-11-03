la parola all'esperto

Attacchi hacker ai congelatori: perché sono un obiettivo?

Ecco cosa c'è alla base del sistema di refrigerazione dei supermercati della grande distribuzione

di Elena Tambini
03 Nov 2026 - 19:05
01:40 
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