Asti, buco nel muro in gioielleria per un colpo da mezzo milione di euro

Un altro colpo - quasi - degno della banda del buco, quello con il quale due malviventi hanno svaligiato una gioielleria di Asti, portando a casa un bottino da mezzo milione di euro. Quasi, però, perché alla fine i banditi sono finiti in manette: la polizia astigiana è riuscita a identificare gli autori del furto dello scorso agosto grazie alle telecamere di sorveglianza, ai controlli del territorio in quei giorni e all'acquisizione dei transiti dai caselli autostradali. Entrambi hanno diversi precedenti.