I carabinieri della compagnia di Monza, con il supporto dei reparti territoriali di Bergamo e Barletta-Andria-Trani, hanno fermato quattro persone – tre uomini tra i 23 e i 32 anni e una donna di 33 anni – con l'accusa di furto pluriaggravato e detenzione di materiale esplodente. I quattro sarebbero i responsabili dell'assalto con un ordigno espolsivo artigianale al postamat di Brugherio (provincia di Monza e della Brianza), fruttato 4.340 euro.