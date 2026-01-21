Aspromonte, scoperto un arsenale di armi da guerra e razzi anti-carro

Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Bianco nel corso di una vasta operazione. Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un'area particolarmente isolata. Durante una delle diverse perlustrazioni fatte sul territorio, è stato individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, mimetizzato nel tentativo di sfuggire a eventuali controlli. All'interno del contenitore, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale: tra le altre cose, un fucile d'assalto tipo Kalashnikov - completo di caricatore e munizioni -, tre bombe anti-carro e altri tre razzi anti-carro. Le attività di controllo sono proseguite in tutta l'area, dove i militari dell'arma hanno rinvenuto ancora altre armi, nonché del materiale esplosivo. Immediata la richiesta di intervento degli artificieri: l'area è stata isolata e messa in sicurezza.