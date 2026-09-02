Riaprono gli asili nido a Milano, scoppia la polemica: "Fa troppo caldo"

Un settembre difficile con aule-sauna. Per i bambini degli asili nido di Milano è già stata un’estate bollente, con temperature che nelle aule hanno sfiorato i 40 gradi, e il rientro in classe non promette bene. A poche ore dalla riapertura, in città solo tre scuole su 10 dell’infanzia sono climatizzate. A luglio genitori e insegnanti erano scesi in piazza davanti a Palazzo Marino per chiedere interventi urgenti. Per ora, però, non è arrivata alcuna soluzione strutturale.

