A piazza san tommaso

Ascoli Piceno: un intero quartiere ostaggio dei piccioni

Un gioco per i bambini nella zona, un vero e proprio incubo per gli adulti."Il sindaco fa un'ordinanza per vietare di dargli da mangiare

di Ilaria Liberatore
26 Set 2026 - 19:53
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