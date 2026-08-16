Arrivi e partenze, 24 milioni i veicoli tra ieri e oggi sulle strade
L'Italia si conferma meta perfetta per i connazionali ma soprattutto per gli stranieri, con un aumento delle presenze (calcolate da Federturismo) superiore all'8%di Matteo Pedrazzoli
Passato ferragosto per molti è tempo di mettersi sulla via per il ritorno a casa, mentre altri stanno partendo per le vacanze in queste ore. anche oggi traffico da bollino rosso. Secondo le stime di Anas oltre 24 milioni i veicoli tra ieri e oggi sulle strade e autostrade della Penisola.