Traffico da bollino rosso

Arrivi e partenze,  24 milioni i veicoli tra ieri e oggi sulle strade 

L'Italia si conferma meta perfetta per i connazionali ma soprattutto per gli stranieri, con un aumento delle presenze (calcolate da Federturismo) superiore all'8%

di Matteo Pedrazzoli
16 Ago 2026 - 13:05
01:31 
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Passato ferragosto per molti è tempo di mettersi sulla via per il ritorno a casa, mentre altri stanno partendo per le vacanze in queste ore. anche oggi traffico da bollino rosso. Secondo le stime di Anas oltre 24 milioni i veicoli tra ieri e oggi sulle strade e autostrade della Penisola. 
 

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