Arriva la terza ondata di calore: temperature fino a 40 gradi e notti super tropicali

Sarà, ancora una volta, il nord Italia il primo a fare i conti con la nuova ondata di caldo -la terza di quest'anno- che si sta abbattendo sulla Penisola. Dopo i pochi giorni di sollievo, con le temperature che sono diminuite, anche grazie a qualche temporale, l'afa torna a farsi sentire. Mercoledì, complice il Foehn, vento caldo che soffia nelle regioni del nord-ovest, si potrebbero superare i record per le temperature più alte in diverse città. Attesi 39 gradi a Torino e Brescia. 38 a Milano, Novara e Bergamo. Neppure il crepuscolo porterà refrigerio: anche di notte il termometro non scenderà sotto i 25 gradi.