approvato dall'aifa

Arriva la citisina, il farmaco per smettere di fumare

Il medicinale, che sarà distribuito su tutto il territorio nazionale, sarà rimborsabile e soggetto a prescrizione medica

di Roberta Fiorentini
31 Mar 2026 - 13:22
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