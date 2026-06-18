Arriva il grande caldo, bollino arancione su cinque città e nel weekend previste punte di 40°

Il grande caldo è arrivato, o almeno la prima ondata, grazie all'anticiclone africano. Allerta arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove la temperatura oscilla tra i 28 e i 36 gradi. Ma la situazione peggiorerà già da domani quando le città col bollino arancio diventeranno otto, mentre in Piemonte, Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli avranno il bollino rosso. Il picco massimo, però, è atteso nel week end: tra Bolzano, Firenze, Trento e Verona il termometro potrà arrivare a segnare 40 gradi, 41 in Sardegna. E come se non bastasse, non mancheranno improvvisi fenomeni temporaleschi, anche violenti, su Alpi e Appennini.

